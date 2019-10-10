خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق «لحظات أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، إطلاق المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي» التي تندرج في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية في العاصمة، وتستمر حتى نهاية العام.

وتهدف مبادرة «لحظات أبوظبي»، التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع وتبدأ فعالياتها رسمياً اعتباراً من 17 أكتوبر، إلى بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع، وسيتم تنظيمها في مواقع متعددة ضمن خمس مناطق رئيسة في أبوظبي، وهي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة، وذلك للاحتفاء بالتنوّع الثقافي والاجتماعي بأبوظبي، وتعزيز نسيج المجتمع الواحد.

وجاء الإعلان الرسمي عن إطلاق المبادرة المجتمعية خلال حفل نظمته الدائرة في خيمة «لحظات أبوظبي» بمنطقة الكورنيش، بحضور أكثر من 150 من قيادات ومسؤولي حكومة أبوظبي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وممثلي وسائل الإعلام.

وتُعدّ «لحظات أبوظبي» واحدة من مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بميزانية 50 مليار درهم، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة، لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة.

حرص

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «تحرص حكومة أبوظبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على إيلاء أفراد المجتمع كل الاهتمام والرعاية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وهذا ما يجسّده برنامج أبوظبي للمسرعات الحكومية الذي جاء ليعزز قوة وتماسك المجتمع وتعاون جميع أفراده للإسهام في صناعة الفرص التنموية والاستفادة منها».

وأضاف: «أن تنمية المجتمع وتعزيز نمط الحياة يُعدّان محورين أساسيين من المحاور الأربعة لبرنامج «غداً 21»، ومن هذا المنطلق، فإننا نعمل وفق رؤية واسعة تهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة مع المجتمع، عبر تبنّي البرامج والمبادرات التي تسهم في إرساء منظومة متكاملة تعزز من إسهام المجتمع في المشهد التنموي المستدام».

وأكد أن دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تلتزم بتوفير كل متطلبات الأفراد عبر التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة بوصفها وجهة حاضنة للأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية مهما تنوعت احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وبيّن رئيس دائرة تنمية المجتمع أن استبانة جودة الحياة الأولى، التي نفذتها الدائرة عام 2018، أظهرت الحاجة إلى القيام بمبادرات تُعنى بتشجيع المجتمع على المشاركة الخلّاقة التي تعمّ بالفائدة وتحقق حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن مبادرة «لحظات أبوظبي» تُعدّ إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية دورهم في الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات.

وقال سلطان المطوع: «تجسّد لحظات أبوظبي مفهوماً متكاملاً للمجتمعات المحلية في أبوظبي، ولها دور فاعل في استقرار المجتمع، وإرساء العلاقات الإيجابية بين أفراده، عبر توفير بيئة مرحة تفاعلية حافلة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية وبالقرب من مناطق سكنهم.

تتضمن المبادرة، في مرحلتها الأولى هذا العام، عدداً من الفعاليات والأنشطة تشهدها 5 مناطق في إمارة أبوظبي، إذ تجمع هذه المناطق في مضمونها بين عراقة تاريخ إمارة أبوظبي والمستوى المرموق من الحداثة والتطور الذي يعيشه مجتمع الإمارة».

وأضاف: «عند تصميم الفعاليات والأنشطة، تم الأخذ بالاعتبار التعدد الثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي، إذ يقطن في أبوظبي مواطنو العديد من الجنسيات ومن مختلف الثقافات والأعمار ومن شرائح المجتمع كافة، وبالتالي فقد تم تصميم أنشطة تشمل مجالات متنوعة».

جهود

وثمّن الظاهري الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل توفير أقصى احتياجات الرفاهية الاجتماعية، من خلال إطلاق المبادرات ذات البعد الاجتماعي، التي بلا شك ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي اقتصادياً وسياحياً وثقافياً.

تعرف

يمكن للجمهور زيارة خيمة «لحظات أبوظبي» التي تستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، والتعرف إلى طبيعة الفعّاليات التي تتضمنها المبادرة، إذ تفتح الخيمة أبوابها من الساعة 4 حتى منتصف الليل، وتضم الخيمة منصة تفاعلية مصممة خصوصاً لتسليط الضوء على المناطق الخمس، وأبرز الفعاليات والأنشطة التي سيحظى بها المجتمع.