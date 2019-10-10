اعتماد 93 أمين سر في مجالس الإدارة واللجان لـ38 جهة حكومية

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت فعاليات برنامج اعتماد أمناء السر في مجالس الإدارات واللجان الحكومية، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك بهدف تعزيز كفاءة المجالس واللجان الحكومية وتأهيل القائمين عليها من أمناء السر، وذلك بالتعاون مع أفضل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وبناءً على أفضل الممارسات العالمية.

اعتماد

واعتمد البرنامج 93 أمين سر في مجالس الإدارة واللجان لأكثر من 38 جهة حكومية، وذلك بعد تزويدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز مفهوم ودور ومسؤوليات أمناء السر في مجالس الإدارات واللجان الحكومية والتركيز على دور هذه المجالس واللجان وأهمية حوكمتها للحكومة، وذلك من خلال ورش العمل والتدريبات النظرية والعملية، بالإضافة لعرض أفضل الممارسات ذات العلاقة بعمل أمين السر ومتابعة تنفيذ القرارات وإعداد التقارير وأهم المعايير والمؤشرات لتقييم المجالس واللجان.

أهمية

ويأتي البرنامج في ضوء الأهمية الكبيرة التي يلعبها أمناء السر في مختلف المجالس واللجان الحكومية، حيث يلعبون دوراً محورياً في حوكمة هذه اللجان والمجالس وصنع القرار فيها، بالإضافة إلى دورهم التنظيمي مع مختلف الأعضاء للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.

وأكد فيصل أحمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دعم مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «يأتي البرنامج التدريبي في ضوء الجهود المستمرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطوير العمل الحكومي ومواكبة المستجدات وتغيير الأدوات، خاصةً ذات العلاقة بعمل المجالس واللجان نظراً لأهميتها والدور الذي تلعبه في دفع منظومة العمل الحكومي في مختلف الجهات الاتحادية».

حرص

وأضاف: «كما تحرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إعداد وتمكين وتطوير الكفاءات القادرة على التحسين والتطوير المستمر، وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة من المجالس واللجان الحكومية، وذلك تعزيزاً لفاعلية العمل الحكومي المشترك بين الجهات الحكومية والمجالس واللجان المختلفة، ومن خلال التعاون مع مختلف الجهات على وضع الخطط وعقد البرامج والدورات المتخصصة، وضمان تحقيق الأهداف المنوطة بهذه الجهات».