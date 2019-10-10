محمد الشرقي يؤكد أهمية تطبيق القوانين المنظمة لمهنة الصيد

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المعنية، التي تنظم مهنة الصيد، وتحافظ على الثروة السمكية وتنميتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في مكتبه بالديوان الأميري رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة للصيادين، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء من محمود الشرع رئيس جمعية الصيادين إلى شرح حول أهم الأنشطة والأعمال، التي تقوم بها الجمعية في إمارة الفجيرة ودور مجلس إدارة الجمعية في دعم الصيادين وتذليل المعوقات كافة، التي تواجهها مهنة الصيد.

ودعا سموه أعضاء الجمعية إلى تضافر جهودهم والتعاون في ما بينهم، من أجل توفير احتياجات الصيادين كافة، مشدداً على ضرورة حماية المخزون السمكي من الاستنزاف الجائر ونشر التوعية بين الأجيال القادمة في المحافظة على مهنة الآباء والأجداد.

بدوره شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية، سمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، مثمناً دعمه المتواصل للجمعية.