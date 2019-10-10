سيف بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع الأردن وجزر المالديف

المصدر: دبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، المهندس مثنى غرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، وذلك على هامش معرض جيتكس في دبي.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وسُبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، ماريا دي دي وزيرة الدفاع في جزر المالديف، وذلك على هامش معرض جيتكس 2019 في دبي.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين.