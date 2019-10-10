حاكم الفجيرة: حريصون على التواصل الدائم مع المواطنين

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرص الدولة على التواصل الدائم مع المواطنين وتفقد أحوالهم والمتابعة المباشرة للمشاريع التنموية والخدمية في مناطقهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية - التي قام بها سموه في منطقة الحنية بالفجيرة - يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين ومتابعة أحوالهم.

والتقى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال جولته أهالي منطقة الحنية وتبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم لتطوير المنطقة وتنميتها، وأمر بتوفير كل ما شأنه تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية وسبل الحياة الكريمة لهم.

ولبى صاحب السمو حاكم الفجيرة دعوة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة إلى مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه بحضور عدد من أهالي المنطقة.

وثمّن أهالي الحنية حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة بينهم وتفقد أحوالهم.