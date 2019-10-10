إطلاق الدورة الـ 20 لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أعلنت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، عن بدء فعاليات التسجيل في الدورة العشرين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، يوم 20 أكتوبر الجاري، وحتى نهاية نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الاختبارات التمهيدية للدورة في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس، على دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالجائزة، والتي ساهمت في تحقق النجاحات الكبيرة التي تم تسجيلها خلال الدورات الماضية.

وأشار إلى أن الجائزة شهدت مشاركة 121 مشاركاً ومشاركة من أصحاب الهمم، و221 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، و116 من المسلمين والمسلمات الجدد.

وذكر أن الدورة العشرين، تشهد استحداث مسابقة موظفي إدارة المؤسسة، وهي مسابقة خاصة بموظفي المؤسسة من مديري ومديرات ومحفظي ومحفظات المراكز، البالغ عددها 17 مركزاً و12 مسجداً، وجاءت هذه المسابقة بناء على المقترحات التي تم رفعها خلال الدورة السابقة.