تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد لبندر بن سلطان ينقلها ذياب وعبدالله بن زايد

المصدر: جدة - وام

نقل سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة والدته.

كما نقل سموهما تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث أعربا عن خالص المواساة في الفقيدة، راجيين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وكان سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قد وصلا أمس إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة الذي ضم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وناصر هويدن الكتبي قنصل عام الدولة لدى جدة.

وكان في استقبال سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأعضاء الوفد لدى وصولهم إلى جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ووكيل محافظة جدة، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وأحمد عبدالله بن ظافر مدير المراسم الملكية فرع منطقة مكة المكرمة، وهاني كاشف مدير المراسم بمكتب وزارة الخارجية فرع مكة المكرمة.