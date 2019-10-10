حميد النعيمي يتفقد حافلة جديدة من أسطول «عجمان للمواصلات»

المصدر: عجمان - وام

تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الساحة الخارجية في ديوان الحاكم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إحدى الحافلات الجديدة من أسطول مؤسسة عجمان للمواصلات العامة في إطار الخطة التوسعية للمؤسسة للمرحلة القادمة.

وتهدف الخطة إلى توفير حافلات ذات مميزات تخدم فئات المجتمع كافة بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم. ورافق سموهما خلال تفقدهما الحافلة الجديدة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي نائب الرئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمهندس عمر أحمد بن عمير، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة، وعمر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالمؤسسة وعدد من كبار المسؤولين.

خدمات

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد والحضور من القائمين على المؤسسة، إلى أهمية ما توفره الحافلات الجديدة من خدمات والتي ستربط المحطات الداخلية المهمة في إمارة عجمان من خلال خط سير الحافلات بين تلك المحطات.

واطلع سموهما خلال تفقد الحافلة على أهم مميزات هذا النوع من الحافلات في إطار خطة التحديث لأسطول النقل العام في مؤسسة عجمان للمواصلات من حيث مواءمتها لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى توفير خدمات خاصة بالتقنيات الحديثة مثل توفير خدمة شواحن الهواتف وتزويدها بالإنترنت وتحويل كل خدمات الدفع إلى بطاقة مسار الإلكترونية.

وأكد المسؤولون عن المؤسسة لسموهما: «أن هناك خططاً توسعية أخرى للمؤسسة منها زيادة الخطوط الداخلية والمحطات التي تربط مدن الإمارة كافة، وأن هذا النوع من الحافلات سيكون الدافع لتطوير خطوط سيرها وفتح خطوط جديدة، وخاصة أنها تتميز بخاصية الشاشات الداخلية التي تعطي الوقت المتوقع للوصول إلى المحطة التالية كما تعطي مواعيد وصولها إلى المحطة الموجود فيها الراكب من خلال تطبيق منظومة بطاقة مسار عبر الهواتف الذكية».

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على جهود القائمين على المؤسسة وما تقدمه من خدمات راقية لأفراد المجتمع.