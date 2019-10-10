عمار بن حميد: حكومة عجمان ملتزمة بترسيخ ثقافة العمل المؤسسي

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان ملتزمة في انتهاج وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والأخذ بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي والمواظبة على تطوير أنظمة الأداء التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 وتدعم نتائجها في إطار متكامل من الشفافية والحوكمة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على عرض تقرير الأداء الاستراتيجي للنصف الأول من عام 2019 الذي قدمه فريق الاستراتيجية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بقيادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي.

نتائج

وأشار التقرير إلى نتائج المؤشرات الاستراتيجية المعتمدة وما حققته من تقدم في تحقيق رؤية عجمان 2021.

ووجه سموه فريق عمل حكومة عجمان للقيام بالمراجعة المؤسسية الاستباقية للأداء الاستراتيجي، وإيجاد الحلول الفعالة لتخطي التحديات، وتعظيم المكاسب وضرورة توفير البيانات بدقة وفي الوقت المناسب، ليتسنى للحكومة اتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل فعّال.

وشدد سموه على تعزيز المواءمة في التخطيط الاستراتيجي والمالي لضمان توجيه الموازنة الحكومية للمشروعات والمبادرات ذات الأولوية، والتي تساهم في تحقيق رؤية الإمارة وتعزيز حوكمة التقارير وعرض وتحليل النتائج عن طريق الفصل التام ما بين تنفيذ المبادرات والمشاريع ومراقبة الأداء.

كما وجه سموه الجهات الحكومية نحو قياس استطلاع رأي المجتمع في المبادرات المنفذة من قبل الحكومة وتمكين سكان الإمارة من المشاركة في تصميم وتنفيذ وتقييم المبادرات الحكومية والاستعجال في رسم الخطط الاستراتيجية المتخصصة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن تقرير الأداء الاستراتيجي يهدف إلى عرض التحليلات حول عدد من القضايا والاتجاهات والميزات الرئيسية لأداء إمارة عجمان والقطاع الحكومي فيها بشكل خاص نظراً لأهميتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة والخدمات والإنفاق الحكومي، ولتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي واستشراف المستقبل.