تنظيم فعالية «مسكن العمر» لمستفيدي «حي الخوانيح»

المصدر: دبي - وام

نظّم برنامج الشيخ زايد للإسكان فعالية «مسكن العمر» للمواطنين المستفيدين من مشروع «حي الخوانيج» السكني في دبي، بهدف إطلاعهم على مواصفات المشروع، وذلك قبل عملية التخصيص، تمهيداً لاختيار المسكن المتوافق مع تطلعات الأسرة.

وأكد المهندس محمد المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، حرص البرنامج على إسعاد الأسر المستفيدة من الحي السكني، من خلال اعتماد وتطبيق مواصفات الاستدامة في الأحياء، ومن خلال مخططات الأحياء التي تخلق مجتمعاً سعيداً ومتلاحماً، مشيراً إلى أن «حي الخوانيج» السكني تم تصميمه ليراعي متطلبات الأسرة الإماراتية، ويلبي تطلعات المجتمع من حيث تحقيق جودة الحياة والموقع الاستراتيجي للحي المتمثل بقربه من الخدمات والمرافق العامة مثل المساجد والمدارس والعيادات والمتاجر بمتوسط محيط لا يتجاوز 5 كيلومترات من موقع الحي السكني.

وأضاف أن هذه الفعالية، التي حضرها 175 أسرة من المستفيدين من الحي السكني، استهدفت التعريف بنماذج المساكن المستخدمة في الحي السكني ومزايا المشروع الجديد واستعراض العديد من مواصفات الاستدامة والطاقة النظيفة، مثل استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة الرئيسة للكهرباء بالإمارة، واستخدام عوازل مختلفة للمسكن تقلل من مستوى الحرارة والبرودة المفقودة في الغلاف الخارجي.