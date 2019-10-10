وزراء الإسكان العرب يطلعون على الإنجازات العمرانية في إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

زار وفد وزاري يضم وزراء الإسكان والتعمير العرب، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، موقع «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الذي سيكون الأروع في العالم، واطلع على أحدث التطورات والمستجدات في أعمال الإنشاء الجارية في الموقع، والإنجازات المتحققة حتى اليوم، وعلى رأسها قبة ساحة الوصل العملاقة، ومناطق الموضوعات الفرعية وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

وضم الوفد الذي استقبله نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي» عدداً من الوزراء العرب، يرافقه وفد من وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتعرف الوفد من فريق عمل إكسبو على البرنامج التقني، الذي وُظف بهدف تحقيق كفاءة إنشائية وتشغيلية ملموسة، حيث يعمل إكسبو 2020 دبي على بناء مدينة متكاملة، تحتوي على جميع العناصر العمرانية، وله مكونات كثيرة تحتاج لتنسيق ومن ضمنها البنية الأساسية والمباني والساحات، فضلاً عن المكون الميكانيكي الكهربائي والتمديدات الصحية، بالإضافة إلى الإضاءة ومواقف السيارات ومستويات الأرضيات المتباينة وغيرها.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 200 مشارك بينهم دول ومنظمات متعددة الأطراف وشركات كبرى ومؤسسات تعليمية، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض إكسبو الدولي في العالم العربي خصوصاً، وفي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عموماً.

وتجول الوفد في أرجاء الموقع الذي كان في الأمس القريب صحراء جرداء، ليشهدوا مراحل تحوله لواحة غنّاء تضم ماء وخضرة وتصاميم معمارية مميزة، وتتزامن الجولة في الوقت الذي باتت الدول تتسابق للإعلان عن تصاميم أجنحتها المتفردة، التي تحاكي المستقبل والماضي والطبيعة في بعض الأحيان.

وسيتناغم العمران الحديث المبدع في موقع «إكسبو 2020 دبي» مع المناظر الطبيعية ليكون مسرحاً لإبداع إنساني ثقافي علمي تجاري على مدى شهور ستة، تعقبها فترة إرث ممتد على مستوى العمران والحضارة والثقافة.