حاكم الشارقة يزور المتحف البحري والمكتبة الوطنية الإسبانية

المصدر: الشارقة - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المتحف البحري في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتجوّل سموه في أروقة المتحف الذي يستعرض تاريخ البحرية الإسبانية منذ عهد الملوك الكاثوليك في القرن الخامس عشر، وقدّم الفريق أول خوان رودريغوس، مدير معهد التاريخ والثقافة البحرية، نبذة عن أبرز محتويات المتحف وطرق عرضها ضمن قاعات متعددة ولوحات تستعرض التسلسل التاريخي والتصنيفي للمحتويات.

وزار سموه القسم المتعلق بعالمي الملاحة ماجلان وإلكانو الذي يضم مجموعة من الخرائط والمخطوطات الجغرافية التي وضعت خلال رحلاتهم الاستكشافية، إضافة إلى أدوات الملاحة والأسلحة المستخدمة ضمن الأساطيل البحرية ونماذج من السفن البحرية الإسبانية.

وثائق ومخطوطات

وقدّم القائمون على المتحف شرحاً شاملاً عن المعروضات والوثائق التاريخية وأهم الأفلام التاريخية التي تعرض الاكتشافات والجهود الملاحية البحرية.

وعرج سموه على قاعة الوثائق والمخطوطات والكتب الخاصة التي حوت مجموعة من الخرائط والمخطوطات عن تاريخ الوطن العربي وشبه الجزيرة العربية.

وأهدى صاحب السمو حاكم الشارقة المتحف البحري خلال زيارته مجموعة من إصدارات سموه التاريخية المترجمة للغة الإسبانية.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته كل من ماجد حسن السويدي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وعبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والمهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبد العزيز عبد الرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعلي إبراهيم المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، ومحمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وراشد محمد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية الإماراتية.

كتب وتسجيلات

وزار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، المكتبة الوطنية الإسبانية في مدريد.

وتعرّف سموه، خلال زيارته، من آنا سانتوس، مديرة المكتبة الوطنية الإسبانية، إلى ما تضمّه المكتبة من كتب ومجلات وصحف وتسجيلات صوتية وقواعد للبيانات وخرائط ومخطوطات.

واطلع سموه على قاعتي «ماريا مولينر» و«سرفانتس» اللتين توفران مجموعة كبيرة من الكتب والوثائق التي تتيح للزوار والباحثين الاطلاع عليها والاستفادة من محتوياتها بطرق ميسّرة ومنظمة.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة قسم المخطوطات النادرة، حيث استعرض القائمون على المكتبة مجموعة من أندر المخطوطات المتعلقة بالعلوم الإسلامية والأدبية والتاريخية، إضافة إلى مصاحف نادرة للقرآن الكريم، كما اطلع سموه على مجموعة من الخرائط الجغرافية لقارة آسيا وشبه الجزيرة العربية. وخلال زيارته، قدّم سموه مجموعة من إصداراته التاريخية والأدبية بنسختها الإسبانية إلى المكتبة الوطنية، كما تلقى مجموعة من الإصدارات المهداة إلى سموه.

وفي نهاية اللقاء، تفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتقاط صورة تذكارية مع القائمين على المكتبة الوطنية الإسبانية والوفد المرافق لسموه.

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