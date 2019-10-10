«أخبار الساعة» تؤكد دعم الإمارات المتواصل للسودان

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» الأهمية الخاصة التي يحظى بها السودان الشقيق لدى دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد عام 1971.

ونوهت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها في هذا الشأن إلى اختيار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن تكون أول زيارة له خارج بلاده بعد توليه زمام الحكم بعام واحد إلى السودان وذلك في فبراير 1972.

وقالت إنه منذ ذلك الوقت استمرت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في التطور والازدهار من مرحلة إلى أخرى نظراً لإدراك البلدين أهمية كل منهما للآخر إلى جانب أهمية التعاون المشترك بينهما لدعم منظومة العمل العربي الجماعي.

ولفتت النشرة تحت عنوان «دعم متواصل للسودان الشقيق» إلى أن الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستويات مختلفة تعكس استمرار حالة التنسيق والتشاور المشترك بين أبوظبي والخرطوم.

وأشارت في هذا السياق، إلى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس في قصر الشاطئ الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب بحث تطورات المسار السياسي على الساحة السودانية.