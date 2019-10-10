«الهـلال» تقدّم مساعدات بـ828 مليوناً لـ259 ألف أسرة بالدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّمت هيئة الهلال الأحمر، خلال الفترة من الأول من شهر يناير 2013 حتى آخر شهر يونيو عام 2019، عبر قطاع الشؤون المحلية بالهيئة، مساعدات إنسانية ومجتمعية بلغت قيمتها الإجمالية 827 مليوناً و807 آلاف و192 درهماً، واستفاد من تلك المساعدات المتنوعة 259.022 أسرة من المتعففين والمحتاجين والأسر الضعيفة المسجلين بأقسام إدارة الخدمات المحلية المجتمعية بمراكز الهلال الأحمر في إمارات الدولة كافة.

وقال راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية بالهلال الأحمر، إن كل قطاعات الهيئة تعمل ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم يد العون الإنساني والمجتمعي للفئات المحتاجة التي يرعاها الهلال الأحمر داخل الدولة، ويعمل على توفير كل ضروريات الحياة الإنسانية لهم، مؤكداً حرص سموه على تجويد العطاء الإنساني على المستوى المحلي والاهتمام، بتوفير سبل العيش الكريم لتلك الشرائح المتعففة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للمساعدات المحلية الذي عُقد أخيراً بالمقر الرئيس للهلال الأحمر في أبوظبي، برئاسة راشد المنصوري، وحضور نواب الأمين العام للخدمات المساندة والتنمية والتعاون الدولي والتسويق وجمع التبرعات، ومستشار قطاع الشؤون المحلية، ومديري مراكز الهلال الأحمر في إمارات الدولة كافة.

وأوضح نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية أن الهيئة، تفعيلاً للشراكة المجتمعية بينها وبين المحسنين الداعمين لمشاريع الهلال الأحمر الإنسانية، نفّذت خلال تلك الفترة برامج ومشاريع شهر رمضان الكريم بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليوناً و838 ألفاً و707 دراهم، إذ رصدت الهيئة لمشروع إفطار الصائم 75 مليوناً و110 آلاف و507 دراهم من خلال 1156 خيمة إفطار رمضانية، لتقدّم 5 ملايين و582 ألفاً و164 وجبة إفطار خلال الشهر الكريم، ووزعت قسائم المير الرمضاني على 71 ألفاً و268 أسرة بتكلفة 38 مليوناً و69 ألفاً و707 دراهم، ولمشروع زكاة الفطر رصدت الهيئة 28 مليوناً و658 ألفاً و493 درهماً، وتم توزيع زكاة الفطر على 37.890 أسرة من الفئات المستحقة للزكاة.

وذكر راشد المنصوري أن الهلال الأحمر قدّم، خلال السنوات الست الماضية، 241 مليوناً و303 آلاف و426 درهماً مساعدات مالية إلى 62 ألفاً و125 طالباً من طلاب العلم، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك المساعدات 50 ألفاً و591 أسرة من 87 جنسية مختلفة يقيمون في إمارات الدولة كافة، كما تم صرف مساعدات مالية للسجناء والغارمين بلغت 41 مليوناً و300 ألف و231 درهماً، واستفاد منها 10 آلاف و432 سجيناً وغارماً و2292 أسرة.