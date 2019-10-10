وزارة الدفاع والقوات المسلحة تشاركان في معرض الأسلحة بأوكرانيا

المصدر: كييف - وام

شارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة اللواء الركن طيار عبد الله السيد محمد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، في فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض الأسلحة والأمن، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقام الهاشمي والوفد المرافق، بجولة في المعرض، شملت عدداً من منصات عرض الشركات الأوكرانية والشركات الإقليمية والدولية، حيث اطلعوا على أحدث ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات والأسلحة، والقدرات الدفاعية والأمنية.

علاقات

والتقى اللواء الركن طيار عبد الله السيد محمد الهاشمي، سيرهي كريفونوس النائب الأول لوزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، بجانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.