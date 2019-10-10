«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينصح بفحص العيون للأطفال قبل الرابعة

المصدر: أبوظبي -البيان

نصح الأطباء الأخصائيون في معهد العيون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، الأهالي بالحرص على إجراء فحص العيون لأطفالهم قبل سن الرابعة، مع متابعة إجراء فحوص العين الروتينية خلال مرحلة الطفولة التي يستمر فيها تطور النظام البصري عند الطفل.

نظام

وقال الدكتور عارف خان، أخصائي طب العيون لدى الأطفال في المستشفى: «يستمر النظام البصري عند الأطفال في التطور حتى سن السابعة أو الثامنة تقريباً، لذا تعد هذه السنوات مرحلة حرجة. ما لا يقل عن 4% من الأطفال لديهم مشكلة رؤية لا يمكن علاجها إلا في مرحلة الطفولة، لذلك فإن اكتشاف هذه المشاكل خلال سنوات الطفل الأولى يكون له تأثير إيجابي هائل على مستقبل الطفل».

وأضاف: «مع اقتراب اليوم العالمي للإبصار، من المهم جداً أن يدرك الجميع أهمية وضع الرؤية في قائمة الأولويات. لا ينبغي الافتراض بأن الوقت ما زال مبكراً لإجراء فحص العين للأطفال، بل على الأهل أن يحرصوا على إجراء فحص العيون لأطفالهم بدءاً من سن الرابعة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لحمايتهم من مشاكل الرؤية الخطيرة التي لا يمكن علاجها بعد مرحلة الطفولة».

احتفالات

وتنظم احتفالات اليوم العالمي للإبصار هذا العام تحت شعار «الرؤية أولاً» للتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن مشاكل الإبصار عند الصغار والتدخل السريع لعلاجها، لأن الإهمال في هذا الشأن يؤثر على جودة حياة الأطفال ويؤدي إلى تراجع أدائهم الدراسي ويمكن أن ينتهي بفقدان الرؤية بشكل كامل.