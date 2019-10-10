3 فعاليات في «أمريكية دبي» لتعزيز التسامح

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الجامعة الأمريكية في دبي، أمس، ثلاث فعاليات بمناسبة عام التسامح، الأولى تمت بالتعاون مع دار زايد للثقافة الإسلامية، حيث وقّع الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة، على «وثيقة المليون متسامح»، وهي المبادرة الإنسانية التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإنساني، من أجل استدامة التسامح، وحضر التوقيع علي جمعة العلوي، مدير فرع الدار في أبوظبي، كما أتيحت الفرصة لطلبة الجامعة للتوقيع عليها، وأشاد رئيس الجامعة بحرص قيادة الدولة على نشر قيم التسامح والسلام.

الفعالية الثانية كانت مؤتمر التسامح الذي نظّمته كلية الآداب والعلوم، صباح أمس، بحضور ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحــدة لشؤون اللاجئين، وعدد من السفراء المعتمدين في الدولة، وإعلاميين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة، وفنانين وكتّاب عرب وأجانب.