«أبوظبي للزراعة» تتيح لمتعامليها التسجيل في خدمات الدخول الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

بادرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بتوفير إمكانية التسجيل في خدمة الدخول الذكي ضمن المنصة الحكومية الشاملة للخدمات (smart pass) وخدمة الهوية الرقمية (UAE Pass)، من خلال مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها في مدينتي أبوظبي والعين، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين والزوار للوصول إلى كل الخدمات الحكومية لدولة الإمارات، من خلال مُعرّف واحد وكلمة سرّ واحدة عبر جميع البوابات الاتحادية والمحلية في الدولة، دون الحاجة لاستخدام أسماء مستخدمين أو كلمات سر مختلفة، وذلك مواصلة لجهودها في إسعاد المتعاملين.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حرص الهيئة المتواصل على تطوير منظومتها الخدمية بما يلبي توقعات وتطلعات المتعاملين ويضمن تحقيق تجربة فريدة ومتميزة لهم تسهم في إسعادهم، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الهيئة للمبادرات والجهود الحكومية، وتعزيز مشاركتها في الترويج لأفضل الممارسات المتصلة بقطاع الخدمات وخاصة الرقمية منها، للمساهمة في ترسيخ ثقة المتعامل بالخدمات الإلكترونية وتشجيعه على تبني استخدامها نظراً لما توفره من مزايا كبيرة سواء للمتعامل أو للجهة المزودة للخدمة.

وأشار القاسمي إلى أن تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات الإلكترونية يمثل أولوية رئيسية للهيئة، لذلك تلتزم الهيئة بتكثيف برامج التوعية لفئة لأصحاب العلاقة من أفراد ومؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.