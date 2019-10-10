دبي تستضيف «طب الأشعة في الإمارات» 15 الجاري

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات، الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقام هذا الحدث المتخصص تحت عنوان «المريض أولاً - التركيز على الأساسيات»، ويناقش مختلف المواضيع المتعلقة بالتطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في مجال علم الأشعة والتصوير الشعاعي، وذلك بمشاركة 50 متحدثاً من أبرز الأطباء والخبراء والعلماء في مجال علم الأشعة والتصوير التشخيصي في الأشعة داخل الدولة وخارجها.

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى والمعرض أكثر من 1700 من المشاركين والزائرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تشمل فعالياته 66 جلسة علمية وعدداً من الجلسات المتخصصة في التصوير الشعاعي وندوة عن تصوير الصدر تستمر على مدار يوم كامل، وتتناول موضوع الأشعة السينية لتصوير الصدر والتركيز على الأساسيات، بجانب التركيز بشكل خاص على أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

وقال الدكتور أسامة البستكي نائب رئيس الملتقى مستشار ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد، إن الدورة الرابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات تأتي في الوقت الذي أصبح فيه عالم التصوير الشعاعي يتداخل مع عالم الواقع الافتراضي.