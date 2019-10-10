بلدية عجمان تصنف 8 شركات مقاولات بناء 5 نجوم

المصدر: عجمان - البيان

حصدت 8 شركات مقاولات بناء بالإمارة خمسة نجوم وفقاً للاشتراطات التي وضعتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتصنيف شركات مقاولات البناء العاملة في إمارة عجمان، وبما ينسجم مع الأمر المحلي المتعلق بإعادة تنظيم مزاولة مهنة مقاولات البناء، وجاء ذلك خلال حفل أقامته الدائرة تحت رعاية وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والمديرين التنفيذيين وكافة شركات مقاولات البناء بالإمارة ووسائل الإعلام في مركز عجمان X التابع للدائرة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم نموذجاً فريداً لمدينة استطاعت الجمع بين العمارة والتنمية المستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، معرباً عن فخره بتكاثف الجهود وتوحد الأهداف التي أسهمت في الارتقاء بالإمارة.

وأضاف أن الدائرة لا تغفل عن دور شركات مقاولات البناء بالإمارة، فهم شريك استراتيجي للاستثمار في الإمارة لإسهامهم في تحقيق الإنجازات المنشودة، فكان واجباً علينا تكريم المتميزين ليكونوا قدوة للجميع، فهدفنا بث روح المنافسة لنقدم جميعاً قصارى جهودنا لضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.

وهنأ الشركات المتميزة والتي استحقت النجوم المشرفة، مخاطباً البقية بأن التقييم هو نقطة بداية وحافز لإحداث التغيير، فعلى الجميع الحرص على تقديم الأفضل والالتزام بالاشتراطات والسعي لتحقيق الإنجازات.