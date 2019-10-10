جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى عميد الصحفيين البحرينيين

المصدر: دبي - البيان

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية عميد الصحفيين في مملكة البحرين الشقيقة، الكاتب الصحفي علي بن عبد الله مبارك سيار، الذي وافته المنية أول من أمس، بعد أن أثرى الصحافة البحرينية والعربية ستة عقود متواصلة.

وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لجمعية الصحفيين البحرينية وأسرة الفقيد والأسرة الصحفية في البحرين.

وقال الإعلامي عبد الرحمن نقي البستكي، أمين السر العام للجمعية: «إن الصحافة البحرينية والعربية فقدت الكاتب والأستاذ علي سيار، عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد حياة مليئة بالمحطات، والترحال، والمعارك التي كان يخوضها في سبيل الرقي الحضاري والإصلاح السياسي والثقافي والاجتماعي، وهو أحد أبرز رموز الصحافة البحرينية، وقد تقلّد العديد من المناصب في دائرة صاحبة الجلالة».