«قانونية دبي» تطبّق مبادرة «تدريب بلا أوراق» للمستشارين

المصدر: دبي - البيان

طبّقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مبادرة التدريب الذكي «تدريب بلا أوراق»، من خلال برنامج التطوير المهني القانوني المستمر الذي تقدّمه الدائرة للمستشارين القانونيين المقيدين بإمارة دبي، باستخدام النظام التفاعلي الإلكتروني، بدءاً من التسجيل، وانتهاءً بقياس مؤشرات رضا المتدربين عن البرامج التدريبية المقدمة، كما يتيح البرنامج التدريبي، الذي ينفّذه مركز التدريب والتطوير المهني القانوني التابع للدائرة، حصول المتدرب على دورة إلكترونية عبر التدريب عن بُعد، مع توفير جميع المحتوى التدريبي الذي يحصل عليه المستشارون إلكترونيّاً.

وأوضح الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام للدائرة، أن المبادرة تأتي انسجاماً مع الجهود الرامية إلى جعل دبي من المدن الرائدة عالمياً في التحول الذكي، وتوفر المبادرة 150.000 ورقة في العام الواحد.