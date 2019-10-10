«صحة دبي» توقع 3 اتفاقيات تعاون مع مستشفيات الزهراء وكينغز كوليدج لندن وميدكير

المصدر: دبي - البيان

أبرمت هيئة الصحة بدبي، أمس، في مقرها الرئيس، ثلاث اتفاقيات مع مستشفيات الزهراء، وكينغز كوليدج لندن وميدكير، وذلك ضمن استعداداتها لتنفيذ مبادرة (طبيب لكل مواطن)، التي كان قد تفضل ووجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في البند الخامس من وثيقة الخمسين.

وجاءت الاتفاقيات حرصاً من المستشفيات الخاصة على مشاركة الهيئة وتعزيز جهودها نحو تحقيق هدف (طبيب لكل مواطن)، وهو ما اعتبرته هيئة الصحة بدبي خطوة مهمة تضاف إلى رصيد الشراكة والتعاون المثمر القائم بينها، وبين المؤسسات الصحية الخاصة الرائدة.

وقع الاتفاقيات عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن مستشفى الزهراء الشيخ الدكتور فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية، وعن كينغز موليدج لندن، معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وعن مستشفيات ميدكير، الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة استر دي أم.

تقضي الاتفاقيات بتوفير المستشفيات الثلاثة، كادر طبي مميز من تخصص (طب الأسرة)، للعمل جنباً إلى جنب مع أطباء هيئة الصحة بدبي في (مركز التحكم والسيطرة) الذي خصصته الهيئة لتوفير الاستشارات الطبية ودعم عملية التطبيب عن بعد.

كما تقضي كذلك باستثمار إمكانيات المستشفيات الخاصة، في دعم قدرات المنشآت الطبية للهيئة، ومن ثم توفير مجموعة من الخدمات وبشكل تنافسي بين مستشفيات «صحة دبي»، والمستشفيات الثلاثة، بما يخدم المواطن ويحقق رضاه وسعادته، بالحصول على خدمات عالية الجودة ورعاية فائقة متكاملة.

تأهيل

وتتولى «صحة دبي» تدريب وتأهيل أطباء المستشفيات الخاصة وفق أفضل الأساليب والمعايير والأصول المهنية المعمول بها في التطبيب عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية، ضمن إطار الدقة والخصوصية، وبمستوى عال يفوق التوقعات.

وعقب توقيع الاتفاقيات، أعرب معالي حميد القطامي عن تقدير هيئة الصحة بدبي للقطاع الصحي الخاص، الذي وصفه بأنه شريك الهيئة الاستراتيجي، في بناء نموذج صحي مستدام، وتحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستقبل صحة أفضل.

كما أعرب عن اعتزاز الهيئة بمبادرة مستشفيات (الزهراء، وكينغز موليدج لندن وميدكير)، لدعم جهود الهيئة في تحقيق هدف (طبيب لكل مواطن)، مؤكداً أن هذه المبادرة تظهر روح المسؤولية لدى أصحاب وإدارات المستشفيات الخاصة تجاه هدف وطني، جدير بأن تتضافر من أجل تحقيقه جميع الجهود.

علاقات

وقال: إن هيئة الصحة بدبي تعمل على توسيع نطاق شراكتها وبناء علاقات متميزة مع المؤسسات الصحية، وجميع الجهات ذات الاختصاص، بما يخدم توجهات دبي ورؤيتها وتطلعات الهيئة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن، يسعد المستشفى المشاركة في الاستراتيجية الخاصة بطبيب لكل مواطن بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حيث ستساهم وترتقي بالخدمات الطبية للمواطنين.

استدامة

قال الشيخ الدكتور فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشروعات الطبية: «إن حكومة دبي لا تدخر جهداً في ضمان سعادة مواطنيها في كل جانب من جوانب حياتها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتزامن مع إصدار وثيقة الخمسين، وبالتالي، فإنه من واجبنا الوطني أن نتبع هذه النظرة المستقبلية لضمان استدامة وازدهار دولة الإمارات».