«دفاع مدني دبي» يعزز التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

حطّت القافلة الوردية للدفاع المدني بدبي، للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، رحالها في العديد من الواجهات السياحية والمجمعات التجارية في إمارة دبي، التي انطلقت في مطلع أكتوبر الجاري، برعاية اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، تحت شعار «نحارب النار نحارب السرطان»، في إطار الفعاليات العالمية التي انطلقت خلال شهر أكتوبر الوردي، ضمن المسؤولية المجتمعية للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

واستهدفت الحملة السيدات في منطقة وسط المدينة Downtown area، ما بين دبي مول، والأوبرا، والبوليفارد، إضافة إلى حي دبي للتصميم، وميناء خور دبي، للتوعية بسرطان الثدي، وحث السيدات على إجراء الفحوص اللازمة، واعتماد الوسائل التي تسهم في الكشف المبكر عن طريق الفحص الذاتي بشكل دوري.