بريد الإمارات يحتفل باليوم العالمي للبريد في متحف الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

نظّم بريد الإمارات، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمــي للبريــد، الــذي يوافـــق التاسع من شهر أكتوبر كلّ عام، وذلك في متحف الاتحاد، الصرح الوطني الذي يروي قصة تأسيس ونجاح دولة الإمارات وتميزها، كما كرّم الفائزين بالمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للشباب التابعة للاتحاد البريدي العالمي في نسختها المحلية الخاصة بدولة الإمارات.

وتجوّل المشاركون في الحفل في أروقة متحف الاتحاد، حيث تعرفوا عن قرب إلى سيرة وأمجاد دولة الإمارات، ورؤية الآباء المؤسسين والتزامهم تجاه وطنهم، كما تضمّن الحفل عرض فيديو سلّط الضوء على مسيرة الخدمات البريدية في دولة الإمارات من مرحلة ما قبل الاتحاد حتى يومنا هذا، من خلال استعراض مجموعة من الطوابع البريدية، وتكلّل الاحتفال بإعلان أسماء الفائزين في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للشباب وتوزيع الجوائز.

وخلال كلمته في الاحتفال، قال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: «يجسد موضوع الاحتفال لهذا العام (تحقيق التنمية) الجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد البريدي العالمي، لإيجاد سبل جديدة ومبتكرة لإضفاء القيمة على الشبكة البريدية الدولية، في ظل التحديات الحالية التي يواجهها القطاع، ونحن ملتزمون معاً بوضع الاستراتيجيات التي من شأنها مساعدتنا على مواكبة المستقبل ورفع سقف الطموحات لمجتمعاتنا وموظفينا».

بدوره، قال عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات: «ترمي مسابقة كتابة الرسائل الدولية، التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي، إلى الحفاظ على فنّ الكتابة اليدوية، وتحفيز الشباب إلى التخيّل والإبداع والتعبير عن مكنونات ذاتهم بالكلمة المكتوبة، واليوم أشعر بسعادة غامرة، لأنه بالرغم من سيطرة العصر الرقمي على جوانب حياتنا كافة، لا تزال الأجيال الصغيرة تتقن فن الكتابة، وتقدم هذا المستوى المتميز والمبدع، وهذا العام، طُلب من المشاركين كتابة رسالة عن أبطالهم، وهو ما يتماشى مع إقامة الاحتفال هنا في متحف الاتحاد بين آبائنا المؤسسين، وبالنيابة عن بريد الإمارات، أود أن أتقدّم بجزيل الشكر لجميع المشاركين، وتهنئة الفائزين، وأتمنّى لهم مواصلة النجاح في المستقبل».