8 مناجم جديدة لإعادة تدوير النفايات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن بدء تركيب وتشغيل حاويات فرز النفايات القابلة لإعادة التدوير بأماكن حيوية في عدد من المناطق على مستوى مدينتي أبوظبي والعين، إذ قام المركز في بداية الشهر الجاري بتوزيع 8 مناجم جديدة للنفايات، 7 منها في مدينة العين، وهي جاهزة لاستقبال 12 نوعاً مختلفاً من النفايات القابلة لإعادة التدوير.

وأشار إلى أن إجمالي حجم النفايات التي استقبلها منجم الخالدية للنفايات القابلة لإعادة التدوير منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر2019 قد بلغ 8.412 طناً من النفايات، توزعت على نفايات ورقية، وكرتون، وبلاستيك، وأقمشة، وأدوية منتهية الصلاحية، وبطاريات مستعملة، وحديد، وعلب ألمنيوم، وزجاج، وأجهزة إلكترونية.

وتضمنت مخرجات المنجم 10 أنواع من النفايات منذ شهر يناير حتى سبتمبر، وشكلت نفايات البلاستيك النسبة العليا بواقع 3.35 أطنان، والورق 2.24 طن، والكرتون 1.88 طن، والإلكترونيات 330 كيلوغراماً، وعلب ألمنيوم 312 كيلوغراماً، والزجاج 295 كيلوغراماً، والحديد 262 كيلوغراماً، والأقمشة 19 كيلوغراماً، والأدوية المنتهية الصلاحية 6.5 كيلوغرامات، والبطاريات المستعملة 2 كلغم.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لـ«تدوير»: «تعكس مناجم النفايات القابلة لإعادة التدوير حرص المركز على توفير منشآت آمنة وصديقة للبيئة خاصة في المجمعات والأحياء السكنية، نظراً إلى مردودها الاقتصادي والبيئي على الإمارة، إذ تسهم هذه المناجم في تسهيل عملية جمع وفصل النفايات ليتم معالجتها، فضلاً عن تقليل الكُلفة المالية لفرزها، مما يحقق رؤية المركز الهادفة إلى إدارة النفايات في أبوظبي وفق أحدث التقنيات العالمية».

وأضاف أن مناجم النفايات تسهم في نشر ثقافة فرز النفايات، والمحافظة على بيئة صحية مستدامة، بما يحقق هدفنا في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة عن طريق الحد من الرمي العشوائي للنفايات، وتخصيص حاويات مخصصة لجمع أنواع النفايات كافة، إذ تعد مناجم النفايات محطة فرز مصغرة، توفر للجمهور إمكانية فرز النفايات من المصدر والتخلص السليم منها، بما يدعم جهودنا المتواصلة لتقليل النفايات المرسلة إلى المطامر.

والجدير بالذكر أن «تدوير» تولي اهتماماً بالغاً لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي بأهمية فرز النفايات لدى مختلف الشرائح المجتمعية، لكونه يعد من أهم طرق تقليل كمية النفايات.

وتتميز مناجم النفايات القابلة لإعادة التدوير بمواصفات عالية وخصائصها المتوافقة مع معايير الاستدامة.