الانتهاء من مشاريع طرق بأبوظبي بقيمة 2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت شركة دوش الألمانية للاستشارات الهندسية وتصاميم البنى التحتية، عن عزمها الانتهاء وتسليم 4 مشاريع حيوية لطرق وبنية تحتية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و518 مليون درهم.

أوضح جهاد صادق مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط بشركة دوش، أن دوش تعمل بالشراكة مع القطاع الحكومي منذ 32 عاماً، ونفذت وتنفذ عدداً من المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى أنها شاركت بالتصميم والأشراف على نحو 50 % من مشاريع البنية التحتية لمدينة أبوظبي.

وعن المشاريع التي تنفذها الشركة، قال صادق «نعمل حالياً على عدد من المشاريع، منها إنشاء التقاطع العلوي E11، والطرق المصاحبة له، مع البنية التحتية، يبلغ طول الطريق 10 كيلو مترات، بالإضافة إلى تقاطع علوي وشبكة لصرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وحماية الخدمات القائمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 76 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه وتسليمه ديسمبر المقبل».

طريق المرفأ أبو الأبيض

وأضاف: «كما تعمل شركة دوش على مشروع إعادة تصميم وإنشاء طريق المفرق – الغويفات من المرفأ إلى أبو الأبيض، والذي يبلغ طوله 50 كيلو متراً، بالإضافة إلى 3 جسور علوية، وشبكة صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وحماية الخدمات القائمة، بتكلفة إجمالية مليار درهم، ويتوقع الانتهاء منه الشهر المقبل (نوفمبر 2019)».

وتابع: "كما تنفذ دوش حالياً إنشاء طريق المفرق الغويفات من المفرق إلى حميم، والذي يبلغ طوله 27 كيلو متراً، بالإضافة إلى 3 جسور علوية، وشبكة لصرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع، بتكلفة بلغت ملياراً و122 مليون درهم، متوقعاً الانتهاء منه الشهر المقبل (نوفمبر 2019)، كما تعمل على تنفيذ مشروع ربط مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، بمنظومة الطرق الاتحادية، ويبلغ طول الطريق 10 كيلو مترات، بالإضافة إلى تقاطع علوي واحد عابراً طريق الإمارات، وتشمل الأعمال، إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار، وإنارة الشوارع المنشأة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم، ويتوقع الانتهاء منه وتسليمه ديسمبر المقبل من العام الجاري 2019.

وأوضح أن الشركة تعمل على التفتيش الفني للهياكل الإنشائية، وإصدار التقييم للجسور والأنفاق والعبارات بإمارة أبوظبي، حيث يبلغ عدد الجسور التي تفتش عليها 268 جسراً، بالإضافة إلى 176 عبارة، و56 نفقاً.

مناقشة التعامل مع آثار التغيّرات المناخية وسلامة الطرق