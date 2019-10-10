«طرق الشارقة» تدشن خدمة رمز الاستجابة السريعة لطلب مركبات الأجرة

المصدر: دبي - وام

دشنت هيئة طرق ومواصلات الشارقة خلال معرض جيتكس 2019 خدمة طلب مركبة أجرة باستخدام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» وذلك في محطات انتظار الحافلات بالإمارة، كمرحلة أولى للمشروع، على أن يتم تعميم الخدمة في جميع المناطق الحيوية بالإمارة في المراحل المقبلة.

وقال عبد العزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، «إنه استكمالاً لخطة الهيئة للتحول الرقمي الشامل بما يخدم جميع المتعاملين ويلبي احتياجات مستخدمي المواصلات العامة في الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار، وانسجاماً مع خطة حكومة الشارقة الرقمية، تم تدشين خدمة حجز مركبات الأجرة عن طريق نظام الاستجابة السريعة «QR Code» في 27 محطة انتظار مكيفة للحافلات والمنتشرة في جميع أنحاء مدينة الشارقة كمرحلة أولى للخدمة».

وأضاف أن النظام يعد من أهم الخطوات التي أنجزتها الهيئة في سبيل تحقيق خطتها للوصول إلى خدمات ذكية شاملة تلبي احتياجات الجميع وتصل بالمتعاملين إلى أعلى معدلات الرضا.. موضحاً أن نظام «QR Code» لحجز مركبات الأجرة يتيح للأفراد طلب مركبة أجرة بمجرد مسح الرمز الموجود في المحطات بكاميرا الهاتف، لتصل بعدها رسالة نصية للمستخدم بتفاصيل المركبة.