«إسعاف دبي» تخرّج الدفعة الثانية لعام 2019

المصدر: دبي - البيان

خرّجت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ممثلةً في إدارة التدريب والتعليم المستمر، الدفعة الثانية من المسعفين الجدد لعام 2019، إذ اجتاز الخريجون التدريبات النظرية والعملية في البرامج المتخصصة في مجال الإسعاف الطارئ، وتم تدريبهم على المهارات والمعدات الإسعافية، تمهيداً لإلحاقهم بالعمل في المناوبات الميدانية.

وسلّم طالب غلوم طالب، مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر، شهادات التخرج للمسعفين الجدد، واستمع إليهم، إذ تحدثوا عن مخرجات الدورة التدريبية المتقدمة في العمل الميداني، وأهمية مراعاة حالات المرضى والمصابين، مع الرقي بالسمعة المؤسسية، وجودة الخدمات والتعامل بكل احترافية واحترام مع المرضى، ومدى استفادة المسعفين والمسعفات من البرنامج التدريبي المكثف.

ووجّه مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر، طالب غلوم طالب، بعض الإرشادات العامة لهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم الوظيفية.

من ناحية أخرى، قدّم فريق استشراف المستقبل في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف محاضرة توعوية عن استشراف المستقبل للموظفين الإداريين والميدانيين، استعرض خلالها أبرز التوجهات المستقبلية الحديثة، بهدف تعزيز الثقافة المؤسسية والتفكير المستقبلي في مجالات العمل المختلفة.