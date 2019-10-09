نيابة وشرطة دبي تطلقان البلاغ الذكي

المصدر: دبي - البيان

تماشياً مع تحقيق رؤية حكومة دبي لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل وفي إطار مواكبة السرعة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة، أطلقت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ‏بحضور المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور والعميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية خدمة " البلاغ الذكي" وهو نظام إلكتروني ذكي يمكّن أفراد الشرطة من إرسال تقارير الحوادث المرورية البليغة المؤدية إلى الوفاة والاصابات، إلى عضو النيابة ليتم اتخاذ اجراءات المعاينة اللازمة في أسرع وقت ممكن.

آلية تطبيق

بعد وصول الشرطة الى موقع الحادث يقوم شرطي المرور بتسجيل دخوله عن طريق التطبيق الذكي يبدأ بإدخال البيانات: موقع الحادث ، نوع وعدد الاصابات، تصوير وتحميل الصور والفيديو من الحادث، ملئ بيانات الأطراف ومن ثم ارسال التقرير إلى عضو نيابة السير والمرور حيث تصل إليه رسالة تنبيه في أي وقت ومكان ليقوم مباشرة بعرض وتقييم التقرير والقيام بالإجراءات اللازمة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب لتصل نتيجة التقرير فوراً إلى شرطي المرور .



أهداف تطبيق

و يساهم تطبيق البلاغ الذكي في تسريع اجراءات التحقيق والمعاينة اللازمة في الحوادث المرورية البليغة المؤدية الى الوفاة والاصابات،و تقليل الازدحام الناتج عن الحوادث المرورية البليغة في إمارة دبي والآثار الناجمة عنها، حيث لن يحتاج وكيل النيابة للانتقال الى موقع الحادث وسيتمكن من إتمام الاجراءات من أي مكان خلال الـ 24 ساعة.

بالاصافة الى الاستغناء عن المعاملات الورقية من حيث المخاطبات والتقارير الفنية المطلوبة حيث سيقوم التطبيق بإنجاز كافة المعاملات اللازمة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. كما يساهم في سرعة البت في طلبات المتعاملين اللاحقة في الحوادث المرورية البليغة المؤدية الى الوفاة والاصابات التي كانت تتطلب فترة لا تقل عن شهر و دعم توجهات حكومة دبي الذكية باستخدام التطبيقات وأتمتة الإجراءات .