تطبيق ذكي للتبرع بالأعضاء في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتوني

عرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مستجدات تطبيق "حياة" الذكي" المرتبط بالبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، الذي يشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة لمرضى القلب والفشل الرئوي وتليف الكبد والفشل الكلوي ويسهم بإعادة الأمل بالحياة.

وأشارت الدكتورة لبنى علي الشعالي، مديرة إدارة سياسات الصحة العامة بالوزارة، إلى أن التطبيق "حياة" يسمح لكل إنسان توافرت فيه الأهلية الكاملة أن يبدي رغبته في التبرع بأحد أعضائه، أو أجزاء منها، أو أنسجته لما بعد وفاته، وله حق العدول عن رغبته في أي وقت من دون قيد أو شرط. ويحتوي النظام على 3 مراحل، الأولى تسجيل المتبرعين بالأعضاء البشرية ويتم في ثلاث خطوات سريعة، ويتم كذلك الاستعلام عن هوية الشخص إلكترونياً، ويقوم الشخص بالتوقيع إلكترونياً على طلبه، المرحلة الثانية سيتم فيها تسجيل المرضى الذين هم في حاجة إلى عملية نقل وزراعة الأعضاء والمرحلة الثالثة يقوم النظام الذكي بإجراء الدراسة الذكية لمعرفة لنتيجة التوافق النسيجي بين المريض.