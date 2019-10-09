إطلاق باقة "بيت عامر" لتسهيل اجراءات بناء المسكن والإنتقال إليه

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع حكومة عجمان باقة خدمات "بيت عامر" في نموذج تجريبي يشمل في مرحلته الأولى إمارة عجمان، ويتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بهدف تطوير تجربة المتعاملين في رحلة بناء المسكن والانتقال إليه عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها.



وتم الإعلان عن إطلاق باقة "بيت عامر"، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2019"، حيث وقعت الجهات المشاركة في الخدمة اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع، شملت حكومة عجمان الرقمية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومؤسسة الإمارات للاتصالات ودائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، إضافة إلى شركة عجمان للصرف الصحي.



وتشمل الباقة تقليص خطوات رحلة المتعامل في البناء والانتقال إلى المسكن الجديد من 14 خطوة إلى ثلاث خطوات رئيسية، من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المتعاملين وتوحيد الإجراءات وتطوير نظام دفع إلكتروني خاص بالخدمة.

محمد بن طليعة: تعزيز جهود تطوير باقات خدمية حكومية شاملة.



وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أهمية تعزيز التكامل والتنسيق في تصميم وتقديم باقات خدمات حكومية شاملة مشتركة، وتحفيز الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ودعم عملية التحول الرقمي، لتسريع الحصول على الخدمة واختصار الإجراءات بما يرتقي بجودة الخدمات الحكومية.



وقال بن طليعة إن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عمل بالشراكة مع الجهات الحكومية في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية بهدف تقليص الجهد والوقت خلال الحصول على الخدمات، عبر تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل هدفت لدراسة رحلة المتعامل وإعادة تصميمها، بما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد لإعادة هندسة خدمات محورها المتعامل، مشيراً إلى أنه سيتم البناء على مخرجات المرحلة التجريبية لتعميم تقديم هذه الباقة على المستويين المحلي والاتحادي، بالشراكة مع الجهات المختصة مثل برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.



محمد محمد صالح: تجسيد سعي الحكومة لتحقيق سعادة المتعامل



من جهته، قال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن باقة خدمات "بيت عامر" تجسدً سعي الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين المحلي والاتحادي، إلى التسهيل على المتعامل بما يحقق سعادته من جهة، ويدعم رؤية الدولة في الارتقاء بالخدمة المقدمة إلى أفضل المستويات العالمية الممكنة من جهة أخرى.

ولفت صالح إلى أنه تم من خلال هذه المبادرة توظيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإمكانات، تضمنت جهودا بشرية وبرمجيات رقمية وخبرات عملية، تعمل في تناغم وتم التخطيط له بقدر عالٍ من العناية والتنظيم لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في توحيد الجهود وتبسيط الإجراءات وتسريعها.

عهود شهيل: منصة ربط إلكتروني تعكس متطلبات المجتمع المحلي



من جهتها، قالت سعادة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن خدمة "بيت عامر" تعد الأولى من نوعها في الإمارات، وهي نتيجة لتضافر جهود عدد من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، والمتمثلة بعمل حكومي يتسم بالكفاءة والمرونة ويعكس متطلبات المجتمع المحلي في إمارة عجمان، إضافة إلى بناء مجتمع سعيد تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع رؤية الإمارات.



وأشارت شهيل إلى أن حكومة عجمان الرقمية عملت على الإشراف على المشروع والتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية، وحرصت على تأهيل كافة الكوادر المشاركة من خلال مجموعة من الورش والدورات، معززة ذلك بالعديد من اللقاءات مع المتعاملين، كما عملت على توفير منصة خاصة للربط الإلكتروني بين مقدم الخدمة دائرة البلدية والتخطيط والجهات المشاركة.



وكشفت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات الحكومة الرقمية بهدف تطوير الخدمات الحكومية في إمارة عجمان، وتنفيذاً لمبادرة "تصميم رحلة سير المتعامل"، متوجهة بفائق الشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين الذين علموا على إنجاح المشروع.

اتصالات: قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات



وقال سعادة عبد العزيز حمد تريم مدير عام اتصالات - الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي للشركة: "تتشرف "اتصالات" بأن تكون جزءاً من برنامج "تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم، الأمر الذي ينسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية الى قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، حيث تلتزم "اتصالات" انطلاقاٌ من مسؤولياتها الوطنية بتسخير كافة إمكاناتها التكنولوجية والشبكية، وقدرات البنى التحتية لتقديم أفضل الخدمات ذات المعايير العالمية، لتكون بذلك شريكاً فاعلاً للمجتمع الإماراتي"، مؤكداً أن "اتصالات" ستقوم من خلال مبادرة "بيت عامر" بتوفير بنية تحتية متطورة تواكب أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الاتصالات".



إلياس صفير: تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة عاليتين



وأوضح سعادة إلياس صفير مدير عام مؤسسة عجمان للصرف الصحي أن هذه الخدمة ستقلص العديد من الإجراءات، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وهذا ما يتماشى مع أهداف الشركة التي تعمل على تقديم خدمات الصرف الصحي بكفاءة معتمدة في ذلك على كوادرها المدربة والمؤهلة لإنجاز كافة المشاريع بأقصى سرعة.



تبسيط إجراءات الحصول على الخدمة



وتهدف باقة "بيت عامر" إلى تسريع الحصول على الخدمة الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات إلى ثلاث خطوات فقط، عبر نظام "عمار" الذي طوّرته حكومة عجمان الرقمية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومؤسسة الإمارات للاتصالات ودائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان وشركة عجمان للصرف الصحي، الذي يشمل نظاما متكاملا يمكّن المتعامل من دفع الرسوم الحكومية للحصول على الخدمات بطريقة آمنة وفعالة.



وتم تطوير "بيت عامر" بالشراكة مع فريق مبادرة "تحدي الـ50 يوم" في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لوضع التحديات التي تواجه المتعاملين عبر تنظيم ورش عمل هدفت لدراسة رحلة المتعامل وإعادة تصميم الإجراءات الحالية بهدف تقليصها، من خلال إيجاد حلول جديدة مبتكرة تسهّل حصول المتعامل على الخدمة عند الانتقال إلى منزل جديد في إمارة عجمان.



تفعيل الخدمات خلال 48 ساعة



وتشمل خطوات الحصول على الخدمة تقديم المخطط المعماري وتصاريح البناء، ليتمكن المتعامل بعدها من تقديم المخطط الإنشائي والمخططات الفنية وطلب اعتماد المقاول إلى الشركاء عبر الخدمة الذكية، ومن ثم دفع الرسوم واستلام الرخصة خلال 5 أيام عمل فقط، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين.



كما تشمل الخدمات التي تقدمها دائرة البلدية والتخطيط ضمن "بيت عامر" إشعار الشركاء بالبدء بتوصيل خدمات الهاتف والإنترنت والكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي، بعد استكمال بناء المسكن بنسبة تصل إلى 60%.



وبعد استكمال المنزل بنسبة 100% يتقدم المتعامل بطلب شهادة إنجاز عبر نظام "عمار" ومن ثم يتم اشعار جميع الشركاء بالبدء بتفعيل جميع الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وانترنت إضافة إلى خدمات الصرف الصحي، خلال 48 ساعة من تقديم الطلب ودفع الرسوم الحكومية للخدمة.