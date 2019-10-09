منصور بن زايد ورئيس وزراء السودان يستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس بقصر الوطن في أبوظبي، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وفارس المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومحمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.