ربط شبكة «كهرباء دبي» بـ 1354 نظاماً شمسياً على أسطح المباني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز ربط شبكتها بـ 1354 نظاماً شمسياً على أسطح المباني في دبي، تضم مباني سكنية وأخرى تجارية وصناعية، وبقدرة إجمالية تصل إلى نحو 125 ميجاوات، استمراراً لمسيرة نجاح مبادرة «شمس دبي»، التي أطلقتها الهيئة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة عبر تشجيع الجمهور على تركيب ألواح كهروضوئية فوق أسطح المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها بشبكة الهيئة.

75 %

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ولتكون دبي الأقل في البصمة الكربونية بحلول 2050، إضافة إلى مبادرة دبي الذكية التي أطلقها سموه لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم أطلقنا مبادرة «شمس دبي» التي تمثل فرصة فريدة لسكان إمارة دبي لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة، تسهم في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة، وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030.

ويسهم أفراد المجتمع من خلال تبني المبادرة الرائدة في تعزيز التنمية المستدامة في دبي وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف الطاير: إلى جانب هذه المزايا المباشرة والفوائد الكثيرة التي يحصلها المتعاملون، بما فيها رفع القيمة السوقية للعقار، تسهم «شمس دبي» في تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي في دبي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، من خلال دعم المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

وثمّن الطاير جهود المؤسسات والأفراد الذين بادروا بتطبيق مبادرة «شمس دبي»، وأوضح: يعد مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق سطح مبنى الموظفين في مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال، أول مشروع يتم إنجازه ضمن مبادرة شمس دبي، بقدرة إنتاجية تبلغ 30 كيلووات في ساعات الذروة.

مشروعات

كما قامت الهيئة بإنجاز العديد من مشروعات شمس دبي في مبانيها، شملت تركيب الألواح الكهروضوئية فوق سطح مبنى المحطة «إم» في مجمع جبل علي للطاقة بقدرة 1.5 ميجاوات، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على سطح واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشاركت الهيئة 19 جهة حكومية لتطبيق المبادرة على أسطح مبانيها، فضلاً عن رعاية 37 مشروعاً تشمل المساجد والمدارس والفلل ضمن مشروع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان. وتابع الطاير: بسّطت الهيئة إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني ضمن مبادرة «شمس دبي».