دبلوم مخصص للمواطنين في مجال الضيافة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أطلق المعهد السويسري لإدارة الفنادق والسياحة دبلوماً رائداً في مجال الضيافة تحت اسم «سفراء الضيافة للإماراتيين» وذلك في خطوة لتعزيز ملف التوطين ودعم المواطنين لتقلد المناصب الإدارية والإشرافية في هذا القطاع الحيوي. ويرتكز دبلوم سفراء الضيافة على 9 برامج تغطي مجالات مثل: اللغة الإنجليزية في إدارة الضيافة وإدارة الإقامة القصيرة والطويلة الأمد، إضافة إلى برامج الريادة والتسويق وخدمة العملاء وإدارة الفعاليات والأحداث، وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ولتسهيل التحاق الطلبة الإماراتيين بالدبلوم ستتم إتاحة الدبلوم في جميع إمارات الدولة ليمتد على فترة 3 أشهر مركزة ومصممة لدفع المواهب المحلية والمساعدة على بناء رحلة وظيفية في عالم الضيافة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج سفراء الضيافة في تطوير مواهب وخبرات مواطني الدولة ومن ثم تخريجهم بأول دبلوم سويسري معتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وموجه لمواطنيها إضافة إلى توفير فرص عمل لهم من خلال شبكة معهد إدارة الفنادق والسياحة السويسري الواسعة في الدولة.

وأشارت جوديت توث مديرة المعهد إلى أن تدريب الطلبة الإماراتيين سيرتكز على مستقبل قطاع الضيافة في المنطقة، وعلى تخريج كوادر إماراتية قادرة على قيادة عجلة التغيير والتطور لاسيما في هذا القطاع الحيوي.