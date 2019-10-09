«صحة أبوظبي» تبرم شراكة مع «بلغ آند بلاي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن دخولها في شراكة مع «بلغ آند بلاي» وهي أكبر منصة ابتكار عالمية، قائمة في وادي السيليكون وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي والحائز على جوائز، وستشكل هذه الشراكة مسرعة الأعمال الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعنى بالشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. وبحسب الشراكة، تتطلع دائرة الصحة أبوظبي إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية عبر ربطها بشبكات من الشركات والمستثمرين لكي تتمكن من اختبار تكنولوجياتها وتنفيذها.

جودة

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة:«تبقى الجودة في صميم كل ما نقوم به في دائرة الصحة أبوظبي والتكنولوجيا هي إحدى الأدوات التي نتبناها للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة في الإمارة. لهذه الغاية، تسعى دائرة الصحة لاستقطاب الشركات الناشئة من أنحاء العالم للمشاركة في حل التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية حاليًا عبر إيجاد الحلول التكنولوجية، فيما تساعدها في الوقت عينه لإنشاء إطار تنظيمي ملائم لاختبار هذه التكنولوجيات وتنفيذها».

مساهمة

وساهم برنامج «بلغ آند بلاي» الصحي العالمي بتسريع نمو أكثر من 100 شركة ناشئة بالشراكة مع أكثر من 20 شركةً تعمل في وادي السيليكون وكليفلاند وميونيخ وبكين وكيوتو والآن أبوظبي. ومن أبرز الشركات الشريكة لها نذكر كليفلاند كلينك وجونسون أند جونسون وأسترا زينيكا وسانوفي وروش وفيليبس ونوفارتيس وبورنجر إنجلهايم والمستشفيات الجامعية.

رؤية

وعلّق أوميد مهرنفر، الشريك الإداري لشركة بلغ آند بلاي في الشرق الأوسط قائلًا: «إن رؤية أبوظبي الرامية إلى أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة باعتراف عالمي يشدد على أهمية الابتكار كعامل ممكن رئيسي. نحن جد متحمسون للإعلان عن أحدث شراكاتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي بما يدعم أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع ككل في الحصول على تكنولوجيات الرعاية الصحية وتوسيعها والاستفادة من شبكة بلغ آند بلاي وبصمتها الدولية».