شرطة رأس الخيمة تطلق لوحات أرقام السيارات الكلاسيكية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشّن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام، والعميد جمال أحمد الطير، مدير عام الموارد والخدمات المساندة رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة، والمديرين العامين ومديري الإدارات، إطلاق أرقام السيارات الكلاسيكية للمركبات التي يزيد عمرها على 30 عاماً.

وأكد اللواء النعيمي أن إطلاق لوحات أرقام السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع هيئة الموارد العامة والإمارات للمزادات يشكل نقلة نوعية لإمارة رأس الخيمة التي تسعى دائما نحو التميز، وتلبية لاحتياجات ومطالب الجمهور، خاصة مع وجود الآلاف من هذه الفئة والنوعية من السيارات على مستوى الدولة.

وأشاد بجهود فريق العمل القائم على فكرة هذه الأرقام التي تم تصميمها بشكل كلاسيكي مميز يتناسب مع طبيعة المركبات الكلاسيكية والقيمة الخاصة لهذه النوعية من المركبات القديمة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة قامت بعمل مقارنة معيارية بين الإمارات الأخرى صاحبة السبق في هذا المجال والاطلاع على الأنظمة والقوانين المعمول بها. ووجه بتكريم أقدم 3 سائقين على مستوى رأس الخيمة بالتزامن مع إطلاق لوحات أرقام السيارات الكلاسيكية.

ومن جانبه قال العميد الطيرأن إطلاق هذه الأرقام يأتي انسجاما مع مطالب العملاء والمقترحات المقدمة عبر منصة الابتكار، حيث تم بناء عليه وضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير بما يتماشى مع اشتراطات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتبر أن كل مركبة تجاوزت العمر الافتراضي «30 عاما» تعد مركبة كلاسيكية.