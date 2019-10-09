شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي برئاسة المقدم سهيل الخييلي نائب مدير إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي في أعمال الدورة الثامنة لجمعية الدول الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتي عقدت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري في كازاخستان، واطلع الوفد على أفضل الممارسات الدولية في مجالات العمل الشرطي والأمني المرتبط بتعزيز النزاهة الوظيفية.

وكانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كازاخستان التقت وفد شرطة أبوظبي، حيث اطلعت على مخرجات الشرطة، إلى جانب بحث سبل التعاون مع الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.