بلدية دبي تعزز خدماتها بالذكاء الاصطناعي لإسعاد المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

وقعت بلدية دبي أول من أمس الماضي مذكرة تفاهم مع «هواوي»، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ريادتها في المجالات التقنية وتطوير خدماتها طبقاً لحلول التكنولوجيا الحديثة والناشئة، والذكاء الاصطناعي وفق الرؤى والاستراتيجيات الحكومية الواعدة لسعادة المتعاملين.

وستتعاون المؤسستان ضمن برنامج «تصوّر المستقبل» الذي يهدف إلى تطوير قدرات مبتكرة تتضمن تطوير مركز المستقبل وتعزيز الذكاء المتكامل للنظم والبيانات مما يمكّن بلدية دبي من تقديم تجربة مستقبلية للمتعاملين بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وباستخدام أجهزة وخدمات ذاتية التعلم والجيل السادس من الواي فاي Wi-Fi 6 لتعزيز تجربة المتعامل، كما ستزود هواوي، بلدية دبي بأحدث الحلول المخصصة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، مما يضمن أقصى قدر من الكفاءة والاعتمادية.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تلتزم بلدية دبي بتعزيز التعاون والتحالف بين القطاعين العام والخاص. كما توفر الشراكات بين الحكومة والشركات الخاصة، مزايا وفوائد للمجتمع، تمكننا من تحقيق سعادة المتعاملين، عبر استخدام أحدث حلول التكنولوجيا وأعلى المعايير الدولية».

وقال شي لي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: «يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع بلدية دبي، حيث سندعم بلدية دبي في إطلاق حلول مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تحقيق رؤية المدينة الذكية والسعادة التي تتبناها قيادة الإمارة، خاصة أن دبي تحتل مركز الصدارة في تبني المدن الذكية في المنطقة، وسيعزز هذا التعاون مكانتها من خلال النهج الذي تتبعه بلدية دبي بشأن الابتكار والتكنولوجيا».