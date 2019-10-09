مصر والأردن وأوزبكستان تطّلع على نماذج العمل الحكومي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

اطلعت وفود حكومية من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أوزبكستان، على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات ونماذج العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك خلال زيارات رسمية للدولة في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة الإمارات والدول الثلاث.

وهدفت الزيارات لتعزيز الشراكات والتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات وقصص النجاح في العمل الحكومي واستعراض الأفكار التطويرية والرؤى الهادفة للارتقاء بمنظومة العمل ودعم جهود التنسيق بين حكومة الإمارات وحكومات مصر والأردن وأوزبكستان، لتطوير الأداء وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي لمواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول سريعة وفعّالة لها.

تبادل معرفي

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن زيارات التبادل المعرفي بين حكومات الدول الشريكة في مجالات التحديث الحكومي تشكل داعماً أساسياً للنهوض بتجارب العمل الحكومي وتبني أفضل الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهه في القطاعات الحيوية، ما يرسخ نموذجاً حكومياً متطوراً يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية.

وقال النقبي: إن الوفود الحكومية من مصر والأردن وأوزبكستان تعرفت خلال الزيارات التي أجرتها إلى تجارب عدد من الجهات الحكومية، واطلعت على آليات عملها وأهم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحسين كفاءة الخدمات والأداء الحكومي، كما تعرفت إلى النموذج الإماراتي في تأهيل القيادات وبناء القدرات، وفي تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف مجالات العمل.

أفضل الممارسات

واطلعت الوفود التي ضمت مسؤولين حكوميين وعدداً من موظفي الصف الأول من مختلف الجهات الحكومية على التجارب المتميزة وأفضل الممارسات التي تطبقها 10 جهات حكومية وأكاديمية هي: وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للطيران المدني، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

كما تم خلال الزيارة عقد جلسات حوارية ناقشت أهم تحديات العمل الحكومي ونتائج تطبيق برامج التطوير في منهجية العمل وتنفيذ المبادرات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى الأداء، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش التعريفية التي تطرقت إلى أدوات ووسائل تحفيز الإبداع والتطوير في العمل الحكومي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الإنجازات وتسريع وتيرة العمل.

مجالات

تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان، مجموعة واسعة من المجالات التي تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج والتجارب الناجحة في العمل الحكومي، وتطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في الدولة.