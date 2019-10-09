وزارة تنمية المجتمع توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء «منصة تمكين أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت وزارة تنمية المجتمع مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة ينمو بالمملكة العربية السعودية لإنشاء «منصة تمكين أصحاب الهمم» التي تأتي في سياق تطوير منصة إلكترونية ترفع كفاءة وفاعلية خدمات الدعم والإشراف المقدمة للمراكز التابعة للوزارة التي تقدم خدمات تربوية وتأهيلية لأصحاب الهمم، والثانية مع مركز دبي للبلوك تشين عنوانها «التعاون في مجال التقنيات الحديثة»، سعياً لتوفير الخبرات الفنية والاستشارية لدى الوزارة، وتعزيز حملات التوعية المتعلقة بتقنية المعلومات الحديثة «بلوك تشين».

وقّع مذكرة التفاهم الأولى ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، ومن شركة ينمو، الدكتور فهد بن محمد الشيخ النمري المشرف العام للشركة، وذلك سعياً لتقديم خدمات الاستشارة والمساندة الفنية، لتطوير منظومة رقمية تسمح بتصميم ومتابعة وأرشفة الخطط التربوية والتأهيلية الفردية لأصحاب الهمم، والتي ستساهم في رفع كفاءة وفاعلية خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم التي تشرف عليها وتدعمها الوزارة، تحقيقاً لمحاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وهدفت المذكرة إلى استطلاع مؤشرات الأداء المختلفة في المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية لأصحاب الهمم، والتعرف على التحديات التي تواجه مقدمي خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم واقتراح الحلول لها، وتقويم قدرة نظام الدعم والإشراف على الاستجابة لتطلعات واحتياجات مقدمي الخدمات (المراكز) والمستفيدين (أصحاب الهمم وأسرهم).

وحددت المذكرة مسؤولية الوزارة بتوفير فريق عمل متكامل لمناقشة الوضع الراهن والتطلعات، وتوفير الخوادم وفق المواصفات المطلوبة، فيما يتعين على شركة ينمو تنصيب منصة إلكترونية متكاملة، والقيام بمهمة التدريب والاستشارات.

تقنيات حديثة

أما المذكرة الثانية، وهي «التعاون في مجال التقنيات الحديثة» فقد وقعها سعيد عبد الله مستشار تقنية المعلومات في وزارة تنمية المجتمع، والدكتور مروان إبراهيم الزرعوني المدير التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وقد هدفت المذكرة إلى ضمان تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والواردة في كل من الأجندة الوطنية 2021 والخطة الاستراتيجية 2021، وتعزيز التنسيق وتكامل الأدوار لا سيما تنسيق العمل في البرامج المشتركة ذات الأولوية في مجالات تقنية البلوك تشين والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتنسيق الأدوار المتعلقة بالمهام المشتركـة والاستشارات التقنية.