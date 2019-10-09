توفير حلول تذاكر «نول» الرقمية لـ«دبي للسيدات» و«المتاحف»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقية تعاون مع نادي دبي للسيدات، العضو بمؤسسة دبي للمرأة، للاستفادة من الحلول الرقمية لبطاقة «نول» واستخدامها من قبل العضوات والزائرات لدخول النادي والحصول على كل الخدمات المتوفرة بمرافقه المختلفة، كما أبرمت الهيئة اتفاقاً مع شركة متاحف دبي، لتنفيذ حلول تذاكر نول الرقمية، التي تمكن من أتمتة إصدار التذاكر وتسهيل الدخول في المرافق التابعة لها.

وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح المدير التنفيذي للمؤسسة، ومن جانب هيئة الطرق والمواصلات بدبي عبد العزيز الفلاحي المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي بالهيئة، بحضور لمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، ونعيمة أهلي مديرة إدارة الدعم المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة.

وبمقتضى الاتفاقية سيتم أتمتة بطاقات نول لتيسير الدخول لنادي دبي للسيدات وتسديد رسوم العضوية والزيارات والخدمات المتنوعة، إضافة إلى بقية الخدمات التي تتيحها البطاقة كاستخدام المواصلات العامة وغيرها من الحلول الرقمية التي تتضمنها «استراتيجية نول» كمنصة ذكية توفرها هيئة الطرق والمواصلات.

شراكة استراتيجية

وأعربت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات، التي تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التعاون والشراكة بين كل المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية واعتماد أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على هذه الدوائر والعملاء والموظفين وعلى شعب ودولة الإمارات بصفة عامة.

متاحف دبي

كما أبرمت الهيئة اتفاقاً مع شركة متاحف دبي، لتنفيذ حلول تذاكر نول الرقمية، التي تمكن من أتمتة إصدار التذاكر وتسهيل الدخول في المرافق التابعة لها.

وقّع نيابة عن الهيئة عبد العزيز الفلاحي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي، فيما وقّعت منى فيصل القرق، مدير عام شركة متاحف دبي نيابة عن الشركة.

وأشاد الفلاحي بالتوقيع على مذكرة التفاهم، معتبراً إياه خطوة مهمة في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية مرموقة مثل شركة متاحف دبي، وذكر أن هذه الخطوة من شأنها دعم جهود الهيئة الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات مثل رقمنة استخدام بطاقات نول لتيسير الحصول عليها وتحقيق مزيد من السعادة للسكان، وزوار وسياح دبي القادمين من مختلف أصقاع العالم.

من جانبها، قالت منى فيصل القرق، مدير عام شركة متاحف دبي: «في إطار مبادرات تطوير الأنظمة الذكية لزوار المتاحف، تطبق شركة متاحف دبي نظاماً ذاتي التشغيل بالكامل، لحلول إصدار التذاكر في ثلاثة متاحف رئيسة تشمل متحف الاتحاد، ومتحف الشندغة، ومتحف دبي».