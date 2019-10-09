القافلة الوردية تقدم فحوصات مجانية في دبي والشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم القافلة الوردية، وإحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية برفع الوعي حول سرطان الثدي، سلسلة من الفحوصات الطبية المجانية والجلسات الاستشارية من قبل فريق من الخبراء والأطباء، وبدعم من شركائها، وذلك ضمن ثلاثة مرافق عامة تتوزع في كل من دبي والشارقة، وذلك تزامناً مع أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

تأتي هذه الخطوة في إطار أهداف القافلة الوردية الرامية إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مرض سرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات الدوريّة للكشف المبكر عنه وتقديم الدعم للمرضى.

وتوفر القافلة الوردية الفحوصات والجلسات الاستشارية عبر عيادتها الطبية المتنقلة الدائمة التي ستتواجد في نادي سيدات الشارقة في 10 أكتوبر من الساعة 02:00 ظهراً إلى 10:00 مساءً، وشاطئ «لامير» بدبي في 10 أكتوبر من الساعة 02:00 ظهراً إلى 09:00 مساءً برعاية شركة «مراس» المسؤولة عن إدارة الشاطئ، وشاطئ «كايت بيتش» بدبي في 28 أكتوبر الجاري من الساعة 1:00 ظهراً إلى 8:00 مساءً، لتقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية حول السرطان وتقنيات الفحص الذاتي، إلى جانب الفحوصات المجانية للزوار، وذلك برعاية المستشفى الأمريكي بدبي.

توعية

وترسيخاً لرسالتها الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن السرطان وتعزيز فرص علاجه والشفاء منه، تقدم القافلة الوردية خلال شهر أكتوبر الجاري - إلى جانب هذه الفعاليات العامة الثلاث - 32 فعالية أخرى على مستوى الدولة، منها 22 فعالية بدبي، و6 فعاليات في كل من أبوظبي والشارقة، تتوزع على شكل 18 فعالية عبر العيادة الطبية المتنقلة و9 فعاليات عبر القافلة الوردية الصغيرة (ميني فان)، إلى جانب تنظيم 7 فعاليات صحية للشركات، على غرار «اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية».