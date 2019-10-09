المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً أمنياً من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة ليو يواجين، نائب وزير الأمن العام، ومفوض لشؤون مكافحة الإرهاب في جمهورية الصين الشعبية، يرافقه شيوهانغ قنصل عام الصين، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. وكشف اللواء عبد الله خليفة المري عن خطة لتدريس اللغة الصينية في أكاديمية شرطة دبي.

حضر اللقاء العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

وتناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز التعاون والشراكة في المجال الأمني والشرطي ومكافحة الجرائم، خصوصاً المخدرات والسرقات والنشل وغيرها، وتبادل المعلومات والخبرات بين القيادة العامة لشرطة دبي وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك مع الأجهزة الشرطية والأمنية في جمهورية الصين الشعبية والاطلاع على أفضل الممارسات الأمنية في الجوانب المختلفة، لافتاً إلى أن الصين لديها تجارب ناجحة في تنظيم الفعاليات العالمية والرياضية والمحلية، ويمكن لشرطة دبي الاستفادة منها خلال معرض إكسبو 2020 الذي سيعقد في دبي.

جولة

وعقب اللقاء اصطحب القائد العام لشرطة دبي ليو يواجين، نائب وزير الأمن العام للصين ومفوض لشؤون مكافحة الإرهاب والوفد المرافق إلى الدورة الـ 39 لأسبوع جيتكس للتقنية 2019 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث اطلع الوفد الصيني على التقنيات التي تعرضها شرطة دبي في جيتكس، وأحدث ابتكاراتها التقنية الذكية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من بينها الدورية الذكية التي تحتوي على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، و«المساعد الذكي» الذي يوفر خدمات خاصة للموظفين، ولعبة الإنقاذ البحري التي تمكن مستخدميها من تنفيذ مهام إنقاذ شرطية، ومركز شرطة دبي الذكي.

علاقة متميزة

وأعرب الوفد الصيني عن سعادته بزيارة القائد العام لشرطة دبي، مشيدين بعلاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، وقال ليو يواجين: «بعد زيارتي لدبي عموماً وشرطة دبي خصوصاً شهدت تاريخ الإمارات الطويل والحافل بالإنجازات المختلفة منذ قيامها حتى الآن، شعرت بالفخر والشرف بالزيارة التي قمت بها إلى دبي، لا سيما التحول الهائل خلال وقت قصير إلى مدينة عصرية وحديثة وجميلة».

وتابع: «أرى مستقبلاً مشرقاً لدبي، وسأسعى إلى تعزيز التعاون بين جمهورية الصين الشعبية وإمارة دبي في المجالات كافة، وأتمنى لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار والرخاء والأمان».

تطوير

قال اللواء المري إن أفراد وضباط شرطة دبي يتعلمون بشكل يومي من الممارسات والتجارب اليومية بهدف تطوير منظومة العمل الأمني، لافتاً إلى أن الاهتمام بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة يأتي في مقدمة أولويات شرطة دبي.