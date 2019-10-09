تكريم قاضيين بمحكمة عجمان حقّقا نسبة عالية في الفصل بالدعاوى

المصدر: عجمان - البيان

كرّم القاضي علي حسن الفـوره الشامسي رئيس محكمة عجمان الابتدائية بمكتبه بدار القضاء كلاً من القاضي خالد شهـير والقاضي أحمد الشقلينـي، وذلك بمناسبة تحقيقهما نسبة عالية في الفصل بالدعاوى المدنية المعروضة عليهما خلال عام 2018، وهو ما يعود في تبسيط إجراءات التقاضي وسرعة التداول، وتعزيز الدوائر بخبرات متميزة ووسائل تقنية حديثة التي وفرتها الوزارة في المحاكم مثل النظام الإلكتروني وتقييد الدعاوى إلكترونياً وحفظ ملفات الدعاوى إلكترونياً.

وذلك ضمن تطبيق استراتيجية وزارة العدل، وتحقيق رؤيتها بأن تكون الريادة في تحقيق العدالة، وبأداء رسالتها في تكريم أصحاب التميز والإبداع والابتكار في العمل الحكومي، وذلك لتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز وتطبيق مؤشر السعادة لأعضاء السلطة القضائية.