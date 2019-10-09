«مدني دبي» تستعرض المبادرات التطويرية للموارد والخدمات المساندة

المصدر: دبي - البيان

استعرض اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، معوقات وتحليل الواقع لقطاع الموارد والخدمات المساندة من خلال الممارسات والتطبيقات والتجارب العملية، وبحث الحلول التي من شأنها أن ترفع من كفاءة العمل في جميع إداراته ووضع المبادرات الإيجابية وطرح الأفكار التطويرية.

جاء ذلك خلال جلسات مختبر الابتكار ضمن مشروع مبادرة «معاً نحو الريادة»، في إطار خطط واستراتيجية الإدارة العامة في التطلع إلى الريادة العالمية، وخلق بيئة إيجابية محفزة، ومشاركة الآخرين في القرار، بحضور العميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، والضباط مدراء الإدارات والمراكز، وعفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل.

أفكار استثنائية

وأكد المطروشي ضرورة الخروج عن المألوف في كل المبادرات والمقترحات المقدمة بما يحقق التميز في النتائج والمخرجات النهائية، وأعلن توجه الدفاع المدني بدبي نحو رقمية الإجراءات بالكامل مع بداية العام الجديد، تماشياً مع إطلاق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي جاءت وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بأن يكون 2021 موعداً للاحتفال بآخر معاملة ورقية حكومية في دبي.