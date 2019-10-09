شرطة دبي تؤهل طلبة «حماية» إلى سفراء في التوعية من المخدرات

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي دورة سفراء حماية لـ 25 طالباً وطالبة من مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، على مدار 3 أيام، وذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات وأثرها السلبي على مستقبلهم الدراسي.

قدم الدورة الملازم أول أحمد زايد البوسعيدي رئيس قسم البرامج الدولية في مركز حماية الدولي، مؤكداً أن المركز يسعى لأن يسد كل المنافذ المؤدية إلى وقوع الطلبة في فخ الإدمان، لا سيما وأن رفقاء السوء هم السبب الأول في ذلك وفقاً للدراسات والأبحاث، يليها الفضول ثم وقت الفراغ، موضحاً أن دورة سفراء حماية تمزج بين الثقافة التوعوية الأمنية المتنوعة وبناء الشخصية القيادية.

وأشار الملازم أول أحمد زايد إلى أن منهجية برنامج سفراء حماية تكمن في اختيار مجموعة منهم ليتم تدريبهم وتأهيلهم ليُحاضروا في المدارس.