«تنمية المجتمع بأبوظبي» تطّلع على عمل دور العبادة لغير المسلمين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نفذت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ممثلة في قطاع المشاركة المجتمعية والرياضية، زيارة إلى دور العبادة لغير المسلمين القائمة في العاصمة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل والتعرف على احتياجاتها.ويأتي ذلك استكمالاً للحفل الذي عقد شهر سبتمبر الماضي لتسليم الرخص الرسمية لدور العبادة القائمة في الإمارة، وانطلاقاً من دورها كجهة منظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لرؤيتها المتمثلة في «توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع».

والتقى الوفد خلال الزيارة بالقائمين على دور العبادة، حيث اطّلع على الخدمات التي تقدمها هذه الدور لمرتاديها من رعايا الديانات، إضافة إلى التأكد من اتّباع دور العبادة لكل النظم واللوائح المعمول بها وفق اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الدائرة لتنظيم هذا القطاع.

واطّلع الوفد على الجوانب التاريخية لدور العبادة في إمارة أبوظبي، إذ تعد دور العبادة من الشواهد الحضارية على التاريخ الممتد للإمارة، حيث تتميز أبوظبي بموقع جغرافي متميز جعلها ملتقى للشعوب والحضارات من شتى أنحاء العالم.

واستمع الوفد من قطاع المشاركة المجتمعية والرياضة إلى كل الاحتياجات الخاصة بدور العبادة.

وأكد أن الإمارات وانطلاقاً من دستورها، أتاحت لرعايا الديانات الأخرى ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، ووفق ما تنص عليه قوانين البلاد، والنظم المعمول بها، موضحاً أن أصالة المجتمع الإماراتي جعلت من الدولة وجهة مفضلةً للكثيرين ممن عاشوا واستقروا فيها، حيث التمسوا في أفراد المجتمع روح الأخوة والتآلف والمحبة.

وثمّن القائمون على دور العبادة الزيارة التي قام بها وفد الدائرة.