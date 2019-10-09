ملحق الدفاع المصري يثمّن مواقف الإمارات الداعمة لبلاده

المصدر: أبوظبي - وام

أقام العميد هشام منير ملحق الدفاع في السفارة المصرية لدى الدولة أول من أمس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر. حضر الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة .

وبعد عزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ألقى ملحق الدفاع المصري كلمة وجه فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كرست كل جهود الإمارات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للوقوف مع جمهورية مصر العربية في كل الظروف.