لجنة إدارة الانتخابات لـ«استشاري الشارقة» تبحث الاستعداد لتسجيل المرشحين

المصدر: الشارقة – البيان

بحثت لجنة إدارة الانتخابات للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، مختلف جهودها بعد انتهاء المرحلة الأولى لتسجيل المواطنين في الهيئات الانتخابية والتحضير للمرحلة الثانية والمخصصة لتسجيل المرشحين.

حضر الاجتماع من لجنة إدارة الانتخابات الذي عقد في مقر المجلس الاستشاري، كل من أحمد سعيد الجروان رئيس اللجنة وأعضائها وهم: محمد عبد الرحمن آل علي وميرة المقرب ومحمد عبد الجليل بو خلف وسليمان داود وأحمد إبراهيم البلوشي وخالد ناصر الحمادي وسلطان بن طليعة ونورة الشامسي ومقرر اللجنة سعاد علي عبد الله.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على إحصائيات المسجلين في الهيئات الانتخابية ومناقشة أليات التواصل معهم لإفادتهم بالبرنامج الزمني للانتخابات.

وتطرق الاجتماع إلى جاهزية اللجنة لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الزمني باستقبال الراغبين في الترشح وهي مرحلة التسجيل من 20 حتى 22 أكتوبر 2019 التي يتبعها الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر والمشاركة في الندوات التعريفية والقيام بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتقديم الشروح والتعليمات لتعريف الناخبين والمرشحين بحقوقهم وواجباتهم.